Larissa Manoela anuncia nova fase: ‘Minha própria empresária’

Larissa Manoela anunciou que assumiu o controle da própria carreira, antes administrada pela mãe, Silvana Taques, por meio do Instagram, na última quinta-feira, 11. Na noite desta sexta-feira, 12, a atriz de 22 anos voltou a mesma rede social e fez um novo post em que fãs identificaram que seria uma indireta ao pai, Gilberto Elias.

“Dentre tantos momentos… O agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde deveria estar, vivendo o momento que mais precisava viver, sonhando o sonhos infinitos, exatamente aqui e agora! Obrigada por estarem juntos, 49 milhões de amores espalhados”, escreveu Larissa, na legenda de um vídeo em que aparece no Parque Tanguá, em Curitiba, ao som da canção A Paz, de Girlbeto Gil.

O noivo da atriz, o ator André Luiz Frambach, fez questão de deixar um comentário no post: “E essa pomba que eu mandei soltar na hora certinha. Brincadeira gente, foi apenas recado do universo. Lugar perfeito, mas você… PELO AMOR DE DEUS! A natureza ficou mais lindo e iluminada ainda! Te amo”.

Entenda

Na noite de quinta-feira, Larissa Manoela, que rompeu com a mãe, comunicou aos seus seguidores que estava dando um enorme e importante passo na sua vida.

“22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo. A fase próspera reflete nos bons números conquistados, que atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens”, diz a legenda do post, em que a atriz aparece em fotos usando um terninho rosa.

“Encabeço também a minha própria operadora de telefonia celular, LariCel, que inovou no mercado com a criação de um avatar inspirado em mim. Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos. Sobre os meus próximos trabalhos o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram”, continua.

“Sou apaixonada pelo audiovisual e me sinto muito honrada de poder contar histórias através dos meus filmes e novelas. Estou mergulhada agora no longa “Traição entre Amigas”, como vocês já sabem. O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto! É só voar”, finalizou.

Horas depois, o pai da artista publicou um pensamento em seu perfil na mesma rede social, usando a imagem em preto e branco de um idoso: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”.