Larissa Manoela desabafa em rede social após diagnóstico de Síndrome do Ovário Policístico

Larissa Manoela usou as redes sociais para dizer que foi diagnosticada com a Síndrome do Ovário Policístico. A revelação foi feita nesta terça, 20. A atriz usou o Twitter para desabafar e dizer que além da doença, ela também tem endometriose. “Ontem, através de um ultrassom detalhado, eu descobri que além de endometriose, eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas estou certa de que vou encontrar o melhor tratamento pra ambas as doenças”, relatou Larissa.

A atriz, que em maio tinha dividido com seus seguidores o diagnóstico de endometriose, continuou dando detalhes de seu histórico médico. “Desde o meu primeiro ciclo, tinha um fluxo muito intenso, ficava muito indisposta, sentia dores a ponto de desmaiar. Quando fui fazer exames e acompanhamentos anuais, recebi o diagnóstico (de endometriose)”.

Além de incentivar seus seguidores a procurarem médicos e profissionais para cuidarem da saúde, a atriz reforçou que quando a dor é limitante, é necessário sempre pesquisar as causas. “Percebi que a minha dor não estava condizente com as dores que outras meninas perto de mim sentiam. Quando questionavam minha dor de zero a dez, eu respondia que era mil. Quando a cólica te incomoda excessivamente e te impede de ir à escola, trabalhar, é preciso investigar e fazer acompanhamento com um ginecologista”, pontuou a atriz.

O que é a Síndrome do Ovário Policístico?

A Síndrome do Ovário Policístico é um distúrbio hormonal que causa um aumento no tamanho dos ovários com formações de cistos na parte externa deles. Não existe um fator principal para a causa da SOP, mas uma combinação deles, como menstruação irregular, excesso de pelos, acne na vida adulta, causas genéticas e ambientais.

Outras razões também ajudam a desenvolver a doença como o consumo de esteroides, obesidade, tabagismo, diabetes e uma dieta não balanceada. Para evitar o problema, especialistas recomendam melhorar alimentação, diminuir o consumo de açúcares e aumentar a ingestão de alimentos in natura como frutas, legumes, ovos e lácteos.