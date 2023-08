Larissa Manoela: Mãe é acusada de intolerância religiosa contra noivo da atriz e pai dele rebate

Após a mãe de Larissa Manoela culpar o noivo da filha pela ruptura familiar, uma nova mensagem de Silvana Taques sobre André Luiz Frambach foi exposta nesta terça-feira, 22. Ela está sendo acusada de intolerância religiosa por zombar da crença do ator.

No último domingo, 20, o Fantástico exibiu uma conversa em que Silvana diz para Larissa esquecê-la na noite de Natal de 2022. No entanto, no restante das mensagens divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, a mãe chama os parentes de André Luiz de “família de macumbeiros”.

“Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”, escreveu Silvana depois de dizer “você fez as suas escolhas e eu também”. Segundo fontes ouvidas pelo Uol, os pais da atriz demonstravam incômodo com a religião de André. Veja o print da conversa aqui.

Silvana Taques é católica e Gilberto Elias é evangélico, já o ator e a família seguem o espiritismo com ensinamentos de Allan Kardec. Em entrevista a Folha, a mãe da artista chegou a declarar que discordava do noivado.

“Eu aceitei, mas não concordei. Eu tenho que aceitar a escolha dela, mas não necessariamente concordar”, alegou. A nova mensagem de Silvana foi alvo de críticas nas redes sociais por usuários que apontaram intolerância religiosa.

O Estadão entrou em contato com Silvana, Gilberto, Larissa e André para um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto. Porém, o pai de André, Paulo Henrique Frambach, publicou uma citação de Joanna de Ângelis, um espírito tratado pelo médium brasileiro Divaldo Franco, que foi repostada por Camille Frambach, irmã do ator:

“O culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos”, escreveu.