Larissa Manoela tinha só 2% da empresa criada para gerir sua própria carreira; entenda

No último domingo, 13, a atriz Larissa Manoela detalhou a relação profissional e financeira que tinha com os pais, Silvana e Gilberto. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, a artista, que tinha os pais como empresários e administradores de suas finanças, mostrou alguns contratos das empresas que a família geria.

Segundo a reportagem, em 2022, Larissa começou a se preocupar com o que estava sendo feito com seu patrimônio. Ao buscar um escritório de advocacia, a atriz pediu que fossem conferidos os documentos das três empresas das quais era sócia.

Larissa Manoela e seus pais, Silvana e Gilberto Foto: Reprodução/Instagram/@gilberto

A primeira, intitulada Dalari, foi aberta pelos pais em 2014 para gerir a carreira da atriz. É nela que está a parte majoritária do patrimônio adquirido na vida profissional de Larissa, que começou quando ela ainda era criança. Na entrevista, a atriz contou que, na teoria, a empresa teria sociedade igualmente dividida entre ela e seus pais: 33% para cada um, teriam afirmado Silvana e Gilberto.

No entanto, a realidade era outra. “A porcentagem não estava no papel assim como me era ligado em conversas”, relatou. A verdadeira fração ligada a Larissa seria de 2%, com os 98% restantes no nome dos pais.

A segunda empresa, aberta em 2020, pertence somente à atriz. No entanto, o contrato afirma que os pais têm toda liberdade de tomar decisões sem o consentimento prévio da filha. “Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores da empresa”.

Já a terceira, uma holding, fora criada em 2022 para reunir o patrimônio da primeira empresa. Segundo a atriz, isso nunca aconteceu – e nessa empresa, constariam somente uma mansão e um território da Barra da Tijuca, adquiridos com a venda de uma casa nos Estados Unidos. Essa transação também não teria sido consentida por Larissa; apenas comunicada a ela.

Atriz Larissa Manoela está revendo contratos e buscando controle da empresa que gere seu patrimônio Foto: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

As revelações vieram após fortes rumores de uma ruptura na família de Larissa, incluindo processos judiciais. A filha única de Silvana e Gilberto contou, ainda, que abriu mão de um patrimônio de R$ 18 milhões e está tentando uma redistribuição da propriedade das empresas. Os pais concordaram em uma divisão de 50% para a filha, 50% para Silvana e Gilberto – desde que recebessem uma espécie de pensão de 6% pelos próximos dez anos.

Larissa retirou seus pais de sua empresa individual e está em processo de renegociação dos contratos da Dalari. Silvana e Gilberto ainda não assinaram o destrato da sociedade, e, em nota enviada ao Fantástico, a defesa do casal afirmou estar usando o prazo para procurar providências legais.