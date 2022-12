Lima Duarte guarda picape usada por seu personagem em ‘Roque Santeiro’

Lima Duarte compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que ainda guarda a caminhonete F-1000, do seu personagem Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro (1986), da Rede Globo. O ator disse que foi um presente da Ford após o fim da novela e que o veículo já rodou mais de 1 milhão de quilômetros.

O prefeito Florindo Abelha, o Seu Flô, era vivido por Ary Fontoura e era conhecido por ser dono da melhor barbearia da cidade, de onde inclusive despachava. Na foto, à esquerda, ao lado do fazendeiro Sinhozinho Malta, personagem de Lima Duarte, fazendeiro influente na política da cidade Foto: Reprodução de 'Roque Santeiro' (1985) / TV Globo

Leia também Um Sinhozinho Malta no poder e uma Porcina no ministério', diz Lima Duarte

“Essa caminhonete era do Sinhozinho Malta. Tô certo ou tô errado? Quando terminou a novela, a Ford me deu a caminhonete dele. E eu mantenho ela aqui, entre as árvores, que ela fica mais solene”, compartilhou.

“Ela já rodou 1 milhão de km, sem mexer no motor. Eu não estou fazendo propaganda, primeiro porque a MWM já faliu”, disse o ator de 92 anos.

Ele ainda falou sobre as longas viagens que fez na caminhonete ao lado do também ator Armando Bogus, falecido em 1993.

“Só a Manaus eu fui duas vezes, seis mil quilômetros, eu e Armando Bogus, querido”, completou.