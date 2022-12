Em entrevista a revista Interview, Lindsay Lohan e Amanda Seyfried falaram sobre uma possível sequência de Meninas Malvadas. O filme, que estreou em 2004, foi um dos grandes sucesso da carreira das atrizes. Durante o bate-papo, no qual Seyfried entrevista Lohan na promoção do novo filme de Natal que a atriz faz para a Netflix, Falling for Christmas, elas falaram sobre não serem mais identificadas só pelos papéis das personagens Cady Heron e Karen Smith.

Lindsay Lohan e Amanda Seyfried falam sobre possível sequência de 'Meninas Malvadas' Foto: Paramount Pictures/Divulgação

“Parece que as coisas mudaram. Não sei se é porque somos mais velhas e as pessoas nos respeitam mais ou porque estamos nos afirmando porque nos sentimos mais à vontade, mas finalmente sinto que não sou mais criança”, disse Seyfried.

No entanto, Lohan disse que acredita que as pessoas ainda vêem elas como adolescentes e Seyfried completou dizendo como se elas ainda fossem as personagens de Meninas Malvadas. Ambas as atrizes têm hoje 36 anos.

“Esse foi meu primeiro filme. Você estava no meio de tudo e criou uma vibe muito divertida. Eu não sabia o quão bom seria”, falou Seyfried para Lindsay. Sobre projetos futuros, Amanda Seyfried citou o desejo de um dia poder fazer a sequência do filme sobre as patricinhas.

“Eu adoraria fazer uma semana, todas nós interpretando nossos próprios papéis em Meninas Malvadas na Broadway”, disse Seyfried.

Lindsay Lohan e Amanda Seyfried falam sobre possível sequência de 'Meninas Malvadas' Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Lohan completou dizendo que seria muito divertido e em sequência, respondeu se um dia teria um segundo filme.

“Eu não sei. Eu ouvi algo sobre ser um filme musical e fiquei tipo: ‘Oh não’. Não podemos fazer isso. Tem que ser do mesmo tom”, disse e Seyfried completou dizendo que seria “completamente diferente”.