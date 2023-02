Louis Tomlinson divulga pôster de ‘All Of These Voices’ e revela data de lançamento do documentário

Nesta quarta, 8, Louis Tomlinson revelou detalhes sobre All Of These Voices, documentário que narra a jornada musical do ex-One Direction.

O lançamento do filme, dirigido por Charlie Lightening, será no dia 22 de março e promete contar com um grande volume de filmagens caseiras, além de se distanciar de outras produções do gênero documentário sobre celebridades, buscando uma visão mais íntima da vida pessoal e da carreira de Louis.

“Isso tem sido algo em que venho trabalhando há anos, estou muito animado para finalmente apresentá-lo ao mundo”, anunciou o cantor no Twitter, junto com um pôster do longa.

This has been something I’ve been working on for years, I’m really excited to finally put it out into the world: https://t.co/9xGzYaDWTR pic.twitter.com/ZUs8bNo27p — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 8, 2023

“Eu já disse isso um milhão de vezes, mas tenho a sorte de ter os maiores fãs que um artista poderia desejar e, como você sempre vai além de mim, gostaria de compartilhar minha história com você com minhas próprias palavras”, completou o artista.

Confira a sinopse All Of These Voices:

Dos altos do estrelato aos baixos da tragédia pessoal, a história de Louis é de resiliência e determinação. O filme explora sua jornada de membro do One Direction a artista solo, capturando os desafios e triunfos que definiram sua trajetória. O filme também mostra um lado de Louis que os fãs nunca viram antes, enquanto ele lida com as pressões da fama e o peso de sua própria voz.