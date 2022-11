Louis Tomlinson sobre sucesso de Harry Styles: ‘Mentiria se dissesse que não me incomodou no começo’

Publicidade

Às vésperas de lançar seu novo álbum solo, Faith In The Future, o cantor Louis Tomlinson falou sobre a separação do One Direction e a relação dele com os outros membros da banda.

Em entrevista ao jornal britânico The Daily Telegraph, o artista revelou já ter sentido um pouco de “ciúmes” no início da ascensão de Harry Styles, um dos integrantes com a carreira mais consolidada.

“Eu estaria mentindo se dissesse que não me incomodou no começo”, disse Louis. Ele esclareceu, porém, que o sentimento veio por se sentir “deslocado” após o fim do grupo.

“Meu único ponto de referência eram os outros membros da banda”, afirmou. O artista foi o último membro do One Direction a investir em um álbum solo e conta ter ficado “relutante” com a separação.

A partir da esquerda, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Harry Styles, do One Direction. Foto: AP

“Eu tinha acabado de chegar a um estágio em que realmente comecei a sentir que encontrei meu ritmo, estava gostando de compor, senti que finalmente descobri onde estava na banda. Houve um pouco de relutância do meu lado, eu fiquei frustrado”, revelou.

Louis, porém, disse que o sucesso de Harry não o surpreendeu, já que, segundo ele, o artista “realmente se encaixa nos moldes de uma estrela moderna”. “Ele não está apenas fazendo músicas, está fazendo filmes também, e a turnê que ele faz é inacreditável”, comentou.

Atualmente, o cantor disse que vê Harry como um irmão e tem muito orgulho do que o britânico está conquistando. Segundo ele, todos os membros costumam se apoiar mutuamente.

“Tenho certeza que os caras (sic) vão me mandar mensagem quando o novo álbum sair”, contou. “Vivemos tantas experiências no One Direction, esse vínculo que temos é para a vida toda”, completou.

Louis, Harry, Liam Payne, Zayn Malik e Niall Horan se conheceram em 2010, após terem se apresentado individualmente no programa The X-Factor.

Um dos maiores sucessos da última década, o One Direction se tornou o primeiro grupo a emplacar quatro discos em primeiro lugar no ranking oficial da indústria musical nos Estados Unidos. O grupo anunciou um “hiato” em 2016.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais