‘Lovezinho’, sucesso do carnaval, foi retirada do ar por falta de acordo com Nelly Furtado

Nesta quarta-feira, 3, a Sony Brasil confirmou ao portal G1, que Lovezinho, hit que foi o maior sucesso do carnaval deste ano, está fora das plataformas digitais.

Isso porque a música utilizava um trecho da canção Say it Right, composição de Nelly Furtado e produtores dos Estados Unidos, Timbaland e Danja. Após as negociações entre as partes, não foi possível chegar a um consenso e a música foi retirada.

Furtado e os produtores estão cientes sobre a decisão da Sony.

“Como sentimos que o tempo estava passando sem que houvesse uma conversa séria, as editoras da obra original fizerem o takedwon (derrubada) com o auxilia das plataformas”, disse José Diamantino, diretor-jurídico da editora Sony no Brasil.

A música lançada em 2022 por Treyce e o produtor WK fez o maior sucesso nas redes sociais, inclusive com o influenciador Xurrasco, que viralizou após compartilhar um vídeo dançando a música. Abaixo vídeo onde Xurrasco ensina a coreografia para a apresentadora Eliana.

Procurada pelo Estadão, a Sony no Brasil ainda não retornou o contato até o momento da publicação desta reportagem.

