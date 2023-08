Luana Piovani e Scooby chegam a acordo em processo por guarda e pensão dos filhos: ‘Sacrifício’

Luana Piovani revelou que ela e Pedro Scooby chegaram a um consenso sobre a guarda e pensão de seus filhos. A atriz comemorou a conquista em vídeo nas redes sociais neste sábado, 12.

Os pais de Dom, Liz e Bem precisaram de uma mediadora psicanalista e, depois de 10 sessões, conseguiram um acordo. No registro, Luana não revelou qual foi o acordo final, mas deu detalhes do processo:

“Isso vinha acabando comigo desde dezembro do ano passado e até o começo desse ano, vou até dizer que passamos por um momento difícil, pra ele também foi pesado”.

“Tivemos uma mediação difícil [...] Escolhi uma psicanalista parra ser a mediadora e foi incrível, ela soube organizar, entender e administrar os nossos egos feridos pelas feridas, pelas mágoas, pelas atitudes erradas que fizeram o outro sofrer”, disse a artista.

Em seguida, a artista descreveu que o processo não foi tão rápido quanto ela imaginava e que foram necessárias sessões individuais, pois “não estávamos nem conseguindo dialogar”. “Esse período de férias foi muito importante com o Pedro no Brasil com as crianças. Vi o esforço, a vontade dele em amadurecer, evoluir”, comentou.

“Fazer coisas que ele sabe que pra mim são importantes. Teve um sacrifício muito grande para que chegássemos num consenso bom e isso aconteceu, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral”, concluiu.

Em dezembro de 2022, Luana Piovani expôs insatisfações com a forma que o surfista criava os filhos e, desde então, os dois estiveram envolvidos em diversas acusações públicas, o que resultou em uma ação judicial.