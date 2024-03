Luana Piovani fez um anúncio diferente e emotivo para vender um apartamento de R$ 2,2 milhões em São Paulo. A atriz publicou um vídeo no Instagram e abriu falando sobre a experiêcia de se mudar para a cidade. Na sequência disse que o imóvel da família, em um bairro nobre da capital, será vendido. Veja fotos abaixo.

O apartamento tem 225 m² e, segundo o classificado publicado no site de uma imobiliária paulistana, também está disponível para locação. Ele fica no Jardim Paulista, área valorizada do município. “Num lugar bem localizado, mas não muito na bagunça”, descreve a atriz no vídeo.

'Tantas conversas naquela cozinha, tantas coisas decididas ali nos cafés', refletiu Luana Piovani sobre apartamento à venda Foto: Renam Christofoletti/E! Entertainment/Divulgação

PUBLICIDADE Ela afirmou que o lugar foi muito representativo para a família, que se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo em função de melhores oportunidades de trabalho para os pais. “Foi lá que a gente conseguiu melhorar de nível social”, afirmou. “Tantas conversas naquela cozinha, tantas coisas decididas ali nos cafés”, completou. Luana diz que a decisão de vender tem a ver com a vontade dos pais de buscarem mais tranquilidade. “Ao mesmo tempo que as grandes capitais nos convidam, chega uma época que elas nos afastam. Curioso, né? É o ciclo”, reflete.

Como é o apartamento que família de Luana Piovani vende em São Paulo

Conforme o anúncio, o imóvel tem 225 m², com três quartos. Um dos dormitórios é uma suíte “gigante”, de acordo com Luana. A sala de estar tem sacada e comporta mais de um ambiente.

A cozinha é grande, com copa espaçosa, e há área de serviço com “dependência completa de empregados”. O classificado define como “excelente” a região em que o apartamento fica, próximo a “todos os tipos de comércio e serviços, restaurantes, bares, cafés, lojas, supermercados, padarias, escolas”. Veja as fotos: