Luciana Gimenez diz que voltará a trabalhar e mostra cicatrizes um mês após acidente de esqui

Nesta segunda-feira, 6, a apresentadora Luciana Gimenez voltou a falar sobre o acidente de esqui que sofreu em janeiro. Ela, que está à frente do Superpop, programa da RedeTV!, revelou que pretende voltar a trabalhar ainda nesta quarta, 8.

Luciana comentou que irá fazer um programa especial para falar sobre o acidente. “Todo mundo quer saber como eu estou, o que aconteceu de verdade”, disse nos stories do Instagram.

A apresentadora revelou as dificuldades do tratamento, refletindo sobre os efeitos colaterais dos medicamentos, que interferem no humor. “Eles auxiliam muito quando você está precisando, mas a gente tem que aprender a ir ‘desmamando’ para ir voltando ao normal”, afirmou.

Luciana Gimenez disse que voltará a trabalhar após acidente de esqui. Foto: Instagram/@lucianagimenez

Gimenez ainda contou ter planos para o carnaval, como viajar a Salvador e ao Rio de Janeiro, mas todos foram frustrados pelo acidente. “A vida acontece quando você planeja. Em muitas das vezes, eu planejo as coisas e elas acontecem [de uma forma] totalmente diferente”, refletiu.

Luciana também usou os stories para compartilhar como estão as cicatrizes de sua perna um mês após o ocorrido. Ela, que agora está andando com o auxílio de muletas, diz que “não vê a hora” de voltar a andar sem o equipamento.

“Mesmo nos momentos mais fracos, eu penso que eu vou conseguir e que eu tenho total apoio de todo mundo. E andar é a única opção”, disse. A apresentadora fraturou a perna em quatro lugares enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.