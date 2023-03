Ludmila Dayer comenta resultados de exames e atualiza sobre estado de saúde: ‘Mais saudável e forte’

Neste domingo, 5, Ludmila Dayer publicou uma série de stories, atualizando seu estado de saúde. A atriz, de 39 anos, conhecida pelo seu papel em Malhação nos anos de 1995 e 2000, está tratando de uma esclerose múltipla.

“Quando seu exame de sangue está exemplar”, escreveu a artista em uma foto sorrindo. Em seguida, ela afirmou que se sente mais saudável e forte.

“Muito, mas muito feliz. Grata à vida e orgulhosa de mim. A minha força vem da natureza, da minha família e da minha fé. Mandando por aqui um pouco dessa minha alegria pra quem está precisando de uma força”, destacou Ludmila mostrando uma paisagem.

Ludmila Dayer em story neste domingo, 5 Foto: Instagram/@ludayer13

A atriz destacou que se sente saudável e forte Foto: Instagram/@ludayer13

Ludmila Dayer compartilha imagem paisagística para celebrar os bons resultados dos exames Foto: Instagram/@ludayer13

Diagnóstico

No final de setembro de 2022, Ludmila Dayer contou em uma live no Instagram que havia sido diagnosticada com esclerose múltipla, causada pelo vírus EBV (Vírus Epstein–Bar). Na época, ela disse que tudo começou em 2020, assim que percebeu uma perda na cognição e visão e passou a sentir muita fraqueza com frequência. Vários exames foram feitos a partir de então até chegar à conclusão.

“Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer”, pontuou Ludmila, que também revelou que teve que mudar a alimentação após o resultado dos exames.