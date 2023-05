Ludmilla revela planos de ser mãe ao lado de Brunna Gonçalves: ‘Esperando o momento certo’

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, Ludmilla revelou planos de ter filhos com a esposa Brunna Gonçalves. A cantora, que está na trilha sonora do lançamento Velozes e Furiosos 10, com Cheguei, compartilhou que o casal tem o desejo de aumentar a família, mas que no momento a agenda está focada nos compromissos profissionais.

A cantora Ludmilla e a namorada Brunna Gonçalves Foto: Reprodução/Instagram/@brunnagoncalves

“A gente tem na nossa mente que a gente quer ter filhos, só que nossa agenda está muito louca. A gente quer ter filho e separar esse espaço para ele, quer dar toda a assistência, toda a atenção, quer aproveitar esse momento. Então a gente tá esperando esse momento certo. Mas tá logo ali, viu?”, confessou ela.

Trazendo o Numanice para São Paulo nos dias 3 e 4 de junho, e com os ingressos esgotados, a funkeira compartilhou também que a recente experiência que teve nas telas de cinema gravando uma cena especial para o novo filme de Vin Diesel, “foi a experiência mais diferente de tudo que fiz na vida”.

O elenco do longa fez um vídeo especial cantando a nova trilha sonora.

No Brasil, Ludmilla já atuou na série Arcanjo Renegado, disponível no Globoplay, e outras participações especiais, como ela ou encarando outra personagem, em série e novelas, como na atual novela das 19h, Vai na Fé.

Continua após a publicidade

No bate-papo, a artista também revelou que estará presente em pelo menos sete shows da sua grande inspiração, Beyoncé, que acabou de sair em turnê, com o espetáculo Renaissance.