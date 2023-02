Luísa Sonza e Whindersson Nunes trocam interações e fãs torcem pela volta do casal

Parece que a amizade entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes é real. Após o humorista acompanhar o show da cantora nos bastidores do Rock in Rio 2022, eles voltaram a se seguir nas redes sociais. Contudo, foi na última terça-feira, 21, que chamaram a atenção, após protagonizarem uma interação pública.

Luísa tirou um descanso em sua agenda de carnaval e aproveitou para assistir ao novo stand-up do humorista na Netflix, Isso Não É Um Culto. No Story do Instagram, ela compartilhou o momento e marcou o ex-marido. “Não dá”, escreveu, finalizando com um emoji de coração.

O humorista Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza anunciaram o término do casamento em 2020 Foto: Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes

Após a menção, Whindersson compartilhou o Story da artista e comemorou, citando o título da última canção de Luísa em parceria com Xamã: “Até a Mama.cita assistiu”.

A interação não passou despercebida nas redes sociais. No Twitter, inclusive, fãs do ex-casal torcem por uma possível reconciliação; veja.

Vou mandar a real

Até hoje não superei Whindersson e Luísa e fico torcendo pra eles voltar... — DonPe (@euDonPe) February 21, 2023

Meu traço tóxico é ainda ter esperança da volta do relacionamento Whindersson Nunes e Luísa Sonza



Desde já peço perdão por isso, mas sempre é mais forte que eu.................. pic.twitter.com/teMbPocpdR — Dani (@guterresdani) February 22, 2023

sobre luisa sonza e whindersson pic.twitter.com/FO0g1dDlXA — thai (@oxtthai) February 22, 2023

alguém me diz como que supera o insuperável?🤧

valeu Luisa Sonza e Whindersson Nunes por me fazer reviver a época que cês estavam juntos😭👍🏽 pic.twitter.com/dpr4gmAJTe — kathe.∞🥣🔗 (@kathecoments) February 22, 2023

simplesmente luísa postando story marcando o whindersson onde mostra que está assistindo ao show dele, e ele repostando interagindo com ela e a chamando de mama.cita..



sinceramente, a fã do casal que ainda habita em mim acabou de entrar em óbito — star ⭐️ (@sthelaaguiar_) February 22, 2023

Luísa Sonza e Whindersson Nunes foram casados e em 2020 anunciaram nas redes sociais o término, após dois anos de relacionamento. O fim, entretanto, foi marcado por polêmicas e resultou em diversos ataques machistas do público contra a artista, que precisou adiar trabalhos e até desejou morrer.