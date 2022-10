Luísa Sonza rebate críticas sobre sua aparência após comparação de antes e depois da cantora

Luísa Sonza rebateu, nessa quarta-feira, 19, críticas que uma usuária do Twitter fez sobre sua aparência. Na publicação, a pessoa usou uma selfie antiga e um print de tela em que a cantora piscava para comparar sua aparência anterior com a atual.

A artista criticou a comparação entre as duas fotos de momentos distintos: “Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião, mas pelo menos coloca foto posada X foto posada e não uma foto posada com uma foto da sua TV enquanto eu dou entrevista e ainda com o olho entreaberto”.

Leia também Presença de Luísa Sonza em festival de rap gera críticas nas redes sociais

Em seguida, ela deu um exemplo do que disse. Veja os tuítes:

Amor eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião mas pelo menos coloca foto posada X foto posada e não uma foto posada c uma foto da sua tv enquanto eu dou entrevista e ainda c o olho entreaberto. Segue exemplo: pic.twitter.com/s8y3khqlf0 — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) October 20, 2022