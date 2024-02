Luísa Sonza reflete sobre ter relacionamento não monogâmico: ‘Não quero ser corna de novo’

Em setembro de 2023, pouco após atingir o topo das paradas com a música Chico, dedicada ao então namorado Chico Moedas, ela expôs o fim da relação com o influenciador no programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

Na ocasião, disse que foi traída, leu uma carta e chorou ao vivo. “É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada”, falou.