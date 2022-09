Luísa Sonza se manifesta após processo por racismo: ‘Uma oportunidade para tentar ser melhor’

Luísa Sonza se manifestou pela primeira vez, na última segunda-feira, 19, sobre uma denúncia por danos morais, feita em 2020, após ser acusada de racismo pela advogada Isabel Macedo. Nas redes sociais, a cantora alegou que precisou de um “tempo para refletir” sobre o ocorrido, que veio à tona na última semana, e agradeceu a cobrança do público pelo seu posicionamento.

A artista destacou que a situação serviu de aprendizado. “Aprendi a ver, mais a fundo, a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro. Me coloquei no lugar. E entendi que precisa ser sempre assim”, declarou.

Leia também Luísa Sonza é alvo de processo por racismo; entenda

A cantora Luísa Sonza Foto: Instagram/@luisasonza

Segundo Luísa, é imprescindível que todos, até mesmo pessoas como ela, aliadas às questões sociais, estudem e busquem conhecimento e mais empatia. “Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo, publicamente ou não”, pontuou. Por isso, a decisão da artista é “solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela Autora”.

A cantora concluiu reconhecer seus privilégios, pontuando não ter medo de colocá-los à disposição “para chamar atenção para essas questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação”.