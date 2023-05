Maíra Cardi e Thiago Nigro reforçam que não estavam juntos antes de assumirem relação: ‘Absurdo’

Maíra Cardi e Thiago Nigro foram convidados da quarta temporada do PodCats, com Camila Loures e Lucas Guimarães. Durante o bate-papo, o novo casal, que anunciou o noivado no fim de abril em Israel, revelou que pretende se casar em agosto deste ano e passar a lua de mel na Grécia, respondeu como lida com os comentários negativos e ressaltou que os dois estão “extremamente felizes”.

Além disso, Cardi revelou que o atual noivo enviou um “textão” para o seu ex, Arthur Aguiar, para falar sobre sua relação com Sophia, filha do cantor com a coach, mas que foi “ignorado”.

Durante a conversa, o Primo Rico, como Thiago também é conhecido, falou sobre sua mudança de estilo, ressaltando que está “se sentindo bem” e que a futura esposa já deixa as opções de looks prontos apenas para ele vestir. Ela também fez duas tatuagens especiais para o rapaz.

Maíra Cardi e Thiago Nigro foram convidados da quarta temporada do PodCats, com Camila Loures e Lucas Guimarães. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/PodCats

Sobre a intensidade do relacionamento, o empresário disse que “a mesma mídia que critica, obrigou a postar que eles estavam juntos” - mas os planos eram de revelar o relacionamento apenas no final do ano. Ainda assim, eles contam que se sentem mais livres depois que assumiram [a relação]. O casal anunciou o namoro no início de março e Cardi ressaltou que eles estão “extremamente felizes” e “oram pelos inimigos”.

“A melhor resposta que a gente tem a dúvida das pessoas é o meu comprometimento e testemunho de ficar com ela até o final das nossas vidas”, disse Nigro, e Cardi completou ressaltando que eles decidiram “passar o resto da vida juntos antes de se beijarem”, que “o tempo não define as coisas, pois muitos casais passam anos juntos e não se casam” e que quer curtir o casamento antes de ter mais filhos.

A ex-BBB também é mãe de Lucas, fruto do relacionamento com o empresário Neslon Rangel - e pretende ter novos herdeiros no ano que vem.

Futuro casamento

Sobre os detalhes do casamento, o casal revelou o desejo de ter uma cerimônia apenas com pessoas íntimas, sem o uso de celular e que irá acontecer no interior de São Paulo. “É o nosso momento, não é para agradar os outros, é para edificar o nosso espírito e a nossa alma”, disse Maíra sobre a cerimônia.

“A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras são [floridas] só em abril. Então, a gente mudou para a Grécia”, contou o educador financeiro sobre os planos da lua de mel.

Thiago Nigro pede a mão de Maíra Cardi em casamento no Rio Jordão, em Israel. Foto: Reprodução / Instagram/ @mairacardi

Submissão e mensagem para ex

Maíra também citou na entrevista as suas conquistas e a criação de seus filhos para justificar o que quis dizer quando se declarou submissa ao noivo.

“Estou exausta, cansada. No fundo, sempre quis deixar as minhas armas no chão e ter alguém para guerrear por mim. (...) Na Bíblia, para que uma mulher seja submissa, precisa ter alguém que dê a vida por ela, e normalmente um boy tóxico não vai dar a vida por você. (...) Eu ocupava um lugar masculino onde Thiago jamais se interessaria por mim. A partir do momento em que se deixa essa energia feminina fluir, as coisas começam a acontecer. Mas, para isso, precisa existir um homem que cumpra seus papéis de homem”, explicou.

O casal ainda disse ser “absurdo” alegarem que eles começaram a se relacionar enquanto ainda estavam com seus ex-parceiros.

“Mandei mensagem primeiro pro Arthur antes de vir a público (o relacionamento) e obtive resposta. Mandei para ela (Camila Ferreira), mas demorou muito a me responder. Me respondeu com uma mensagem super querida, que me desejava tudo de bom, porém não aceitou bem”, revelou, completando que a ex de Nigro enviou xingamentos a ele. “Mas eu entendo a dor de uma mulher, todas nós passamos por algum término. Gente feliz sempre gera felicidade, e quem não é feliz vai soltar o que tem dentro”, completou.





















