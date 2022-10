Maíra Cardi se pronuncia sobre rumores de quatro novas traições de Arthur Aguiar

Continua após a publicidade

Após anunciar, nesta quinta-feira, 6, o fim de seu casamento com Arthur Aguiar, Maíra Cardi voltou às redes sociais na manhã deste sábado, 8, para se pronunciar sobre especulações do motivo do término. A influenciadora negou que o tenha acontecido quatro novas traições.

No Instagram, ela publicou um vídeo desabafando sobre esse momento de vida e os boatos que viu circular nas redes sociais sobre seu relacionamento. “Meu dia começou com a notícia de que Arthur tinha três ou quatro amantes. Depois, de que eu tinha uma procuração que me dava plenos poderes sobre ele. Quem me dera”, iniciou.

Leia também Arthur Aguiar se pronuncia após separação de Maíra Cardi

“E que eu tinha pegado todo o dinheiro, acabado com a carreira dele, alguma coisa do tipo. Depois tinha uma outra notícia que dizia que eu ia ficar presa por nove meses. Depois, tinha uma pessoa dizendo que eu devia um dinheiro alto a ela. O que não é verdade, eu posso pagar minhas dívidas. Nem são dívidas, são compras”, alegou.

“Vão continuar inventando mentiras a meu respeito. Vão continuar me batendo. Porque sou mulher, porque enfrento. Porque sou responsável, falo coisas que ninguém tem coragem de falar, enfrento o que ninguém tem coragem de enfrentar, e pago os preços. Eu escolhi esse lugar. Fim. Eu estava a fim de desabafar”, concluiu.