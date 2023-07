Maisa Silva: após incêndio, bombeiros mostram como ficou apartamento em que atriz estava

O Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco utilizou as redes sociais para mostrar o estrago feito no interior do apartamento em que a atriz Maisa Silva estava hospedada, em Recife, após um incêndio na manhã deste sábado, 29. Na imagem, é possível constatar que as chamas consumiram objetos e deterioraram parte significativa do imóvel.

A postagem do Corpo de Bombeiros destacou que “as chamas atingiram quatro cômodos do apartamento do 26.º andar”, e que “10 viaturas mobilizadas, duas pessoas e um cão resgatados, chamas debeladas e rescaldo realizado”.

Apartamento em que a atriz Maisa Silva estava hospedada, em Recife, após incêndio Foto: Instagram/Corpo de Bombeiros de Pernambuco

O incêndio teve início por volta das 10h deste sábado. Segundo informações da TV Globo, Maisa e outras seis pessoas estavam no local. Em depoimento à emissora, o síndico do edifício afirmou que o fogo foi causado por um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos.

De acordo com o major Serafim, do Corpo de Bombeiros, dois jovens ficaram no apartamento, se protegendo no quarto mais afastado das chamas. Eles foram entregues à equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), conscientes.

Mais tarde, a equipe de Maisa Silva utilizou o Instagram da atriz para publicar o seguinte comunicado: “Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação”.