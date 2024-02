Mamma Bruschetta recebe alta de UTI, mas segue internada em hospital

A apresentadora está internada desde a última segunda-feira, 29, quando foi ao hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, com falta de ar. Na ocasião, os médicos suspeitavam de problemas cardíacos e optaram por realizar exames.

A apresentadora já havia sido hospitalizada no último dia 12 com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca e sintomas como falta de ar, tosse e dores no peito. Ela havia recebido alta no dia 20.