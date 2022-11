Marcello Antony se emociona ao revelar adoção de filho soropositivo: ‘O amor cura’

Publicidade

Marcello Antony, de 57 anos, revelou, nessa quarta-feira, 2, que seu filho Francisco, de 19, adotado com nove meses, era soropositivo. No podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro e Renato Rabelo, ele se emocionou ao contar como aconteceu o processo de adoção.

“Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Falaram que ele poderia morrer a qualquer momento e, por isso, perguntaram se eu queria ficar com ele. Eu falei: ‘Ele pode morrer agora. Ele é meu filho’”, contou ele, que adotou a criança com Mônica Torres, de quem se separou em 2010.

O artista disse que, atualmente, Franscisco é forte, saudável e muito amoroso. “O amor curou. Isso foi um milagre que aconteceu na minha vida”, disse ele.

Francisco, filho Marcello Antony, era soropositivo, mas negativou depois que conheceu o pai Foto: Instagram/@marcelloantony_oficial

Na época, o ex-casal queria adotar uma criança. A atriz trabalhava em orfanatos e falou para ele sobre um bebê do local. O ator contou que o menino vivia chorando no berço. “Tinha um umbigo do tamanho da minha mão fechada e outras complicações [de saúde]”, completou.

Antony resolveu visitar o menino e disse que, quando o viu pela primeira vez, sua vida mudou para sempre. “A minha sensação foi: ‘Onde você estava esse tempo todo?’”, disse. Ao segurar Francisco, viu que a criança dormiu em seu colo. Desde aquele dia, os dois nunca mais se separaram.

