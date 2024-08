Marcos Mion revela não ter pedido a mulher em casamento: ‘Achava que morreria no dia seguinte’

Marcos Mion e Suzana Gullo são casados desde 2005. Prestes a completar 20 anos juntos, o apresentador revelou que nunca pediu a amada em casamento. “Eu era intenso, achava que morreria no dia seguinte”, disse à revista GQ.

Marcos Mion e família. Foto: @marcosmion/Instagram

Ele explicou que o encontro entre os dois foi mágico, mas que os dois eram de "planetas diferentes". "Eu era mais intelectual; ela, do mundo fashion, da 'high society', mas vivemos uma trajetória similar. Ela tem os pais juntos até hoje e um irmão que sofreu um acidente e não fala nem anda; passou por um amadurecimento precoce. Eu não a pedi em casamento, pedi para me dar um filho." Os dois são pais de Romeo, de 19 anos de idade, Donatella, de 15, e Stefano, de 14. Em 2016, a família enfrentou um momento difícil e delicado, quando Suzana foi diagnosticada com um câncer de mama. Na época, ela passou por sessões de quimioterapia e conseguiu se recuperar da doença.

Mion disse que foi por conta disso que sua crença religiosa começou. O apresentador é conhecido por ser devoto de Nossa Senhora Aparecida. “Ela encarou aquilo tudo com o máximo de fé que o medo permite e aquilo me arrebatou. Eu precisei virar a rocha dela, inabalável. Quando me conectei com Deus, ganhei a certeza de que iríamos vencer a doença”, finalizou.