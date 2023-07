Marcos Oliveira diz que foi menosprezado pela Globo: ‘Ator não tem o menor valor lá dentro’

Marcos Oliveira, que ficou bastante conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família, revelou que foi tratado com desprezo no último dia de gravações do seriado da TV Globo, em 2014, e ainda descreveu que a emissora não valorizaria os atores.

As duras críticas à empresa aconteceram durante participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo, exibido na última quinta-feira, 13, no YouTube.

“Ator não tem o menor valor lá dentro mesmo. No último dia de gravação, ninguém nem olhava na minha cara, não tinha texto, não tinha nada. Eu e uma samambaia, a samambaia tinha mais close do que eu”, disse o artista de 66 anos.

Depois de A Grande Família, ele foi convidado para atuar na novela Deus Salve o Rei (2018). “O que eu tenho de valor para as pessoas (telespectadores), ali dentro pode ser que não tenha tido valor nenhum. Depois ainda me chamaram para fazer Deus Salve o Rei, eu tive sorte que tinha a Tatá Werneck, que é uma ótima atriz, uma ótima companheira. Foi legal. Depois acabou”, disparou.

Marcos Oliveira está buscando novos trabalhos, mas garantiu que não quer saber da Globo. “Eu não sei nada da TV Globo. Se me perguntarem alguma coisa da TV Globo, eu não sei e não quero nem saber. Deixa a TV Globo lá, a gente que é ator não tem o menor valor lá dentro mesmo. Só tem valor naquele instante, depois, acabou. Tem uns dedinhos podres lá dentro, a gente não sabe quem é, mas tem gente lá que gosta de puxar o tapete”, alfinetou o ator, sem citar nomes.

Marcos Oliveira na pele do divertido Beiçola de 'A Grande Família' Foto: Fabrício Mota/Globo

Vida sexual interrompida

Ainda durante o bate-papo no podcast, Marcos Oliveira revelou que está com sua vida sexual interrompida devido um problema no pênis. Na atração, o ator ainda disse que “não dá mais no couro”. “Estou com fístula, um monte de coisa. Estou ainda com bolsa de colostomia, de vez em quando dói. O piu-piu não funciona mais”, explicou.

O ator enfrenta problemas sérios de saúde desde 2021 e, por isso, usa bolsa de colostomia. “Estou de colostomia e a parte de baixo teve uma fístula, um caminho que o organismo criou, da uretra entre a próstata e a bexiga, fez um caminho que foi sair lá no ânus. E esse caminho sempre contaminava com bactérias de fezes, ia para a uretra e lá recontaminava”, contou ele, acrescentando que ainda não há previsão para parar de usar a bolsa de colostomia.

O artista tem aproveitado as redes sociais e as entrevistas para pedir ajuda dos fãs para custear o tratamento, já que ficou impossibilitado de trabalhar por muito tempo. Mas de acordo com ele, agora já está possibilitado para voltar aos palcos e atuar.