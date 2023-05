Justiça rejeita processo de difamação de Marilyn Manson contra Evan Rachel Wood após ex alegar abuso

LOS ANGELES (AP) - Marilyn Manson processou sua ex-noiva Evan Rachel Wood por difamação, danos morais e falsidade ideológica após a atriz relatar que sofreu abuso físico e sexual por parte dele durante o relacionamento. No entanto, nesta terça-feira, 9, uma juíza da Califórnia rejeitou a alegação do cantor.

O processo de Manson, aberto no ano passado, diz que Evan e outra mulher nomeada como ré, Illma Gore, difamaram o artista intencionalmente, causaram-lhe sofrimento emocional e prejudicaram sua carreira na música, TV e cinema. Ele diz que as duas usaram falsos pretextos, incluindo uma suposta carta do FBI, para convencer outras mulheres a apresentar acusações de abuso sexual e orientá-las sobre o que dizer sobre o músico.

Evan nega ter forjado a carta. A juíza Teresa A. Beaudet concluiu que alegações eram “hipotéticas e escassas”. A decisão baseou-se na lei da Califórnia destinada a proteger a liberdade de expressão dos réus de ser reprimida por ações judiciais.

Enquanto Michael Kump, o advogado da atriz, comemorou a notícia, Howard King, advogado de Manson diz que planeja apelar imediatamente.

Outras partes do processo permanecem, porque não estavam sujeitas à moção de Evan, incluindo alegações de que Illma hackeou as contas de e-mail, telefone e mídia social de Manson, criou um e-mail falso para fabricar evidências de que ele estava enviando pornografia ilegal e o “espancou”, usando um trote para enviar autoridades à sua casa - tudo feito supostamente com a aprovação de Woods.

Entenda o caso:

Várias mulheres processaram Manson nos últimos anos com alegações de abuso sexual e outros. A maioria foi demitida ou resolvida, incluindo uma ação movida pela atriz de Game of Thrones, Esme Bianco .

A polícia e os promotores conduzem uma investigação criminal do cantor há mais de dois anos. Em setembro, os promotores disseram que precisavam de mais provas dos detetives antes de decidir se deveriam acusá-lo. As mulheres envolvidas não foram identificadas.

Em 2017, quando o movimento #MeToo ganhou força, Evan disse ter sido estuprada e abusada, e ela prestou depoimento a um comitê do Congresso em 2018, ambos sem nomear ninguém. Então, em uma postagem no Instagram em fevereiro de 2020, ela nomeou Manson, dizendo que ele “me abusou horrivelmente por anos”.

Os dois revelaram que eram um casal em 2007 e ficaram noivos brevemente em 2010 antes de se separarem. Um documentário da HBO sobre as alegações estreou em março.