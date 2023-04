Maroon 5 dá ingressos para fã brasileiro que os acompanhava em Las Vegas: ‘Não passou despercebido’

Renato Bodeman, um fã brasileiro da banda Maroon 5, foi presenteado com um momento especial e ingressos de graça para shows da banda durante a residência do grupo em Las Vegas, nos Estados Unidos. O momento foi compartilhado por ele e pelo fã clube Maroon 5 Brasil, do qual Renato faz parte, no Instagram.

A banda se apresentava na quarta noite de shows em Vegas na última sexta-feira, 31, quando surpreendeu o brasileiro. Adam Levine, o vocalista, interrompeu o show para conversar com Renato. “Você deve ser o maior fã da nossa banda que eu já vi na minha vida”, disse.

Fã brasileiro ganhou ingressos de graça para shows do Maroon 5 em Las Vegas após ser reconhecido pela banda. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@tatobodeman

O vocalista relatou que sempre observa o brasileiro sentando no mesmo lugar, com a mesma camiseta e “dançando e cantando com paixão”. Levine ainda perguntou se Renato era brasileiro e elogiou o amor dos fãs do Brasil.

“Eu posso dizer: não há nada como os fãs brasileiros. Eles são os melhores, são loucos. Me fazem me sentir bem toda vez que eu vou lá. Você está representando aquela energia aqui”, afirmou. Adam, então, disse que, a partir de agora, Renato pode ver todos os shows da banda durante a residência em Las Vegas de graça.

Assista ao momento:

O brasileiro vinha compartilhando registros das apresentações da banda no Instagram e definiu a quarta noite em Las Vegas como “o melhor dia da sua vida”. “Quase desmaiei quando o Adam Levine me chamou. Vou precisar de anos para me recuperar”, relatou.

Na quinta noite de apresentações, o vocalista chamou novamente a atenção do fã brasileiro, brincando ao perguntar se ele havia lavado a camiseta que usa todas as noites. “Nós amamos a sua energia e te agradecemos muito”, declarou.

Renato também compartilhou os registros em seu perfil do Instagram e destacou a importância da banda para ele. “Não tenho nem palavras para descrever o impacto que o Maroon 5 tem na minha vida”, escreveu.

O brasileiro lamentou que não irá conseguir ficar em Las Vegas para a próxima semana de shows da banda, mas prometeu que voltará em julho, quando o grupo se apresentará novamente na cidade. “Estarei com a mesma camiseta”, brincou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais