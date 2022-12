MC Carol diz que não autorizou uso de sua voz em hit viral ‘Tubarão Te Amo’; entenda

MC Carol diz, em publicação no Twitter nesta terça-feira, 6, que não autorizou o uso de sua voz no hit Tubarão Te Amo, de DJ Lk da Escócia, MC Ryan SP, MC RF, MC Jhenny e Tchakabum. A música é Top 3 na playlist Viral 50 do Spotify, nos Estados Unidos.

A funkeira ainda afirma que tentou contato com os criadores da canção. “Usar minha voz sem autorização nas músicas está virando um hábito! A última foi essa Tubarão Te Amo, que está bombando nas redes e eu não estou recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contado no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem”.

Ela também respondeu um seguidor que criticou seu posicionamento e disse que usaram um sample (trecho) de sua música Eu Te Amo. “Mas não é sobre opinião, gente, é sobre lei! Minha música Eu te amo está registrada há mais de 8 anos! Se tantas pessoas usam ‘apenas 1 frase’ MINHA, é porque é interessante! Paguem ou não usem”, completou.

Vcs compartilharam tanto meu post que a informação chegou em quem devia: a Talita Zioli do Nas Nuvens Catalog - selo que tem os direitos do fonograma Tubarão Te Amo - não sabia que minha voz tava na música e entrou em contato com as minhas empresárias logo que viu a notícia... + — MC Carol (@mc_caroloficial) December 6, 2022

Mais tarde, Dj Lk da Escócia rebateu as acusações da cantora nas redes sociais. Ele disse que acordou com muitas mensagens e afirmou que ela só o chamou agora, depois de quatro meses do lançamento da canção, pelo sucesso da faixa.

“Como vocês viram no post, ela falou que está tentando falar comigo há muito tempo. Ela me chamou hoje, no mesmo horário que ela fez a montagem. A música está em top 3 nos Estados Unidos, está tocando na Farofa, em todo lugar... e ela vem me chamar agora que a música está assim? Essa música tem quatro meses e ela nunca me chamou! Agora, final do ano, todo mundo quer um dinheirinho”, disse no Instagram.

Parece, no entanto, que a situação está sendo resolvida. No final da tarde desta terça-feira, 6, Mc Carol disse no Twitter que a situação está sendo resolvida. “Fica de lição para os DJs e produtores que utilizam acapelas e trechos com a voz de outros artistas: tem que ter autorização, dar créditos e pagar os royalties”, finalizou.