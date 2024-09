MC Livinho pede desculpas após ‘invadir’ reportagem ao vivo da Globo sobre acidente para dançar

MC Livinho, que se apresenta no Rock In Rio 2024 na noite deste sábado, 21, ‘invadiu’ uma reportagem sobre um acidente rodoviário que ia ao ar ao vivo na Rede Globo do Rio de Janeiro na tarde de hoje. Posteriormente, diante da má repercussão, ele deletou um vídeo de seu Instagram e pediu desculpas pelo comportamento.

MC Livinho 'invade' fundo de reportagem sobre acidente em estrada para fazer 'dancinha' Foto: Reprodução de 'RJ1' (2024)/TV Globo

O fato ocorreu durante link do telejornal RJ1. A repórter Isabela Campos dava informações sobre vítimas de um acidente envolvendo um ônibus que transportava um time de futebol americano na rodovia Presidente Dutra. Em determinado momento, Livinho aparece ao fundo, correndo, junto a outras pessoas que parecem ser de sua equipe. Ele se aproxima e fica atrás da repórter. Aparece sorrindo e acena para a câmera. Em seguida, começa a fazer uma dancinha em clima de bom humor.

Posteriormente, o cantor gravou alguns vídeos em seus stories do Instagram afirmando que foi alertado por mensagens de fãs sobre a gravidade do acidente e pediu desculpas. “Geral falou que tinha acontecido um acidente. Nós estamos presos no trânsito, não sabíamos que tinha acontecido acidente nenhum”.

“Quem assistiu o primeiro ‘Mãe, eu tô na Globo - parte 1′, sabe que eu não sabia de nada de acidente, também. Tinha aparecido no meio para dar entrevista, depois fiquei sabendo que era acidente. Então, por respeito, tirei o vídeo do ar. Espero que vocês entendam”, continuou.

MC Livinho ainda destacou: “Eu não vou deixar de ser resenha! Esquece! É que eu não sabia que era sobre acidente, pensei que estavam filmando o trânsito. Desde já, meus pêsames à perda que teve. Agora que entrei na internet e vi que teve essas perdas. Meus sentimentos a todos.”

Em seguida, o cantor sorriu e ressaltou a ansiedade de se apresentar no festival de música em breve: “Nunca vou deixar de trazer alegria pra vocês, minha autoestima, minha alegria. ‘Vambora’. Rock In Rio! Cheguei, pai!”.

MC Livinho canta ao lado de MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH no show Para Sempre Funk, no Espaço Favela do Rock In Rio 2024.