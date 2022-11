MC Loma aparece chorando nas redes e pede para não perguntarem mais sobre o pai de sua filha

Publicidade

A MC Loma, mãe de Melanie, apareceu nas redes sociais chorando e pedindo aos fãs para que não fosse mais perguntada sobre o paradeiro do pai de sua filha de um mês. O assunto voltou a ser frequente nas redes sociais depois que a jovem, de 20 anos, revelou que o pai não era presente e já chegou a humilha-la quando soube da gravidez.

“Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!”, desabafou a cantora, nos stories do Instagram.

Leia também Mc Loma diz que pai da sua filha tem vergonha de ter se relacionado com ela: ‘Me humilhou’

MC Loma aparece chorando em redes Foto: Instagram/@mclomaofficial

Em seguida, as Mariely e Mirella Santos, conhecidas como gêmeas lacração, mostraram a amiga aos prantos durando o mesversário de sua filha, e explica que o influencer Lucas Albert - até então amigo de Loma - teria feito piadas com os relatos da cantora.

“Rolou um boato aí de que estou bancando meus amigos. A partir de hoje eu estou bancando meus amigos. Agora estou bancando”, reforçou o Lucas.

Durante o vídeo Mariely fala: “Ele sabe que o amigo não é o pai da Melanie, mas insiste nesse engajamento se assunto para estar na mídia’, A Paloma está aqui mal e o amigo dele sofrendo hater de graça. Porém o engajamento está garantido”.

A mãe de Loma também saiu em defesa da filha: A gente abriu as portas pra ele, esse cabra!”.

Continua após a publicidade

MC Loma ficou realmente triste depois da palhaçada ridícula que o Lucas Albert fez com ela (ficou dizendo que sabe quem é o pai da Melanie pra ganhar biscoito na internet) pic.twitter.com/KwVc36dNMt — PEDRAO (@Itspedrito) November 10, 2022

Mesmo após se desculpar nas redes sociais, Lucas Albert perdeu mais de 100 mil seguidores depois da repercussão da piada.