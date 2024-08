Médico de Silvio Santos narra últimos momentos do apresentador e revela lição; veja

“Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei um lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição: ‘Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante Dr. Victor, não se esqueça’”.

Nos comentários, o médico recebeu elogios. “Aquece o coração saber que foi cuidado por você”, escreveu uma seguidora.