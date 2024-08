Neta de Silvio Santos faz post ao avô: ‘Certeza que viveu a vida como deveria ser vivida’; leia

Amanda Abravanel, neta de Silvio Santos, prestou uma homenagem após a morte do avô neste sábado, 17, em uma publicação no Instagram. O maior nome da TV brasileira morreu na madrugada do sábado aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, ele teve uma broncopneumonia após uma infecção por gripe influenza A (H1N1).

Amanda, filha da segunda filha do apresentador, Silvia Abravanel, descreveu que “nunca havia pensado em perder o avô assim”. “Pedi tanto, mas tanto ao senhor meu Deus para que você pudesse ficar bem, mas sei que nem sempre as coisas são como nós planejamos”, disse.

Neta de Silvio Santos presta homenagem ao avô. Foto: @amanda.abravanel via Instagram

PUBLICIDADE A jovem compartilhou registros com o apresentador em várias fases da vida e afirmou que Silvio “descansou, em paz e tranquilo”. “Tenho certeza de que viveu a vida como deveria ser vivida. [...] Deus, cuide do meu avô assim como ele cuidou de tantas gerações e alegrou o domingo de toda família brasileira”, prosseguiu. Amanda, por fim, escreveu que “descansa um rei, o tão amado e respeitado Senor Abravanel”. “Que viva para sempre em nossos corações o eterno Silvo Santos. Eu te amo, vô, hoje e para sempre”, disse.

Silvio foi enterrado no domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, em cerimônia judaica fechada para a família e amigos mais próximos, a pedido do próprio apresentador. Relembre a trajetória do comunicador aqui.