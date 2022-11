Michelle Mibow, destaque do carnaval paulista, é encontrada morta em casa

Publicidade

Um dos grandes destaques do carnaval paulista, a passista Michelle da Costa Chaga, conhecida também como Michelle Mibow, 40, foi encontrada desacordada em casa na noite de segunda-feira, 7, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com apuração do Estadão, a mãe da artista, Dona Teresa, a encontrou caída no chão e, logo em sequência, chegou o seu marido, Sérgio, que é bombeiro e tentou reanimá-la.

De acordo com uma fonte ouvida pelo Estadão, Michelle sofreu um AVC, que foi constatado na necropsia feita no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Atualmente, ela era Madrinha da Bateria Chapa Quente, da escola União dos Morros. A escola de samba, inclusive, fez um post lamentando a perda da artista e muitos fãs lamentaram sua partida.

Michelle Mibow era bailarina e coreógrafa e, durante sua carreira no carnaval santista, foi Rainha de Bateria da Escola de Samba União Imperial e também rainha do carnaval pela Verde e Rosa. No litoral paulista, a passista começou sua carreira quando foi coroada rainha do carnaval santista, em 2007, e depois Rainha do carnaval de São Vicente, em 2017.

Já na capital paulista, Michelle recebeu o título de Princesa da Escola de Samba Vila Maria e foi Musa da Águia de Ouro, duas das mais tradicionais agremiações do carnaval de São Paulo.

Em 2013, ela ficou ainda mais conhecida, pois chegou a ser finalista do concurso Musa do Caldeirão do Huck, apresentado por Luciano Huck, na TV Globo. Já em 2019, recebeu o prêmio Estandarte Santista, que tem como finalidade a valorização dos destaques do carnaval de Santos.