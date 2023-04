Mirella Santos chora em rede social ao relatar roubo em sua casa enquanto viajava com a família

A influenciadora Mirella Santos usou os stories do Instagram para relatar que teve sua casa invadida e pertences roubados enquanto estava viajando com a família. Os criminosos levaram bolsas, relógios e joias dela e da filha, Valentina, de 8 anos.

Ela e o marido, Wellington Muniz, humorista conhecido como Ceará, estavam aproveitando o feriado para viajar e descansar em um hotel-fazenda.

“Oi, gente, boa tarde. Eu não consigo nem falar direito desde sexta-feira. Eu tive a pior sexta-feira santa da minha vida, Deus que me perdoe. No final de semana, a gente foi para um hotel-fazenda, e você espera acompanhar tudo em família, e arrombaram minha casa, entraram na minha casa em São Paulo”, iniciou a influenciadora. “Roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito. Eu vim de família simples, eu ralei muito pra conquistar minhas coisas”, iniciou ela no vídeo, publicado nos stories”, emendou.

Mirella Santos chora em rede social e relata roubo em sua casa enquanto viajava com a família Foto: Instagram/@mirellasantosoficial

O humorista deu detalhes do ocorrido. “Isso aconteceu na sexta-feira. Eu vim aqui sábado de manhã, não falei para ninguém, não postei, porque foi a pedido de um profissional. Depois eu vou mostrar pra vocês o que realmente aconteceu. Tem imagens deles entrando pela garagem, levaram cofre”, disse Ceará.”

“A gente mora num país que a gente não tem certeza se vai recuperar as coisas, eu acredito muito na lei divina, que Deus não vai deixar impune, e que não é a primeira vez que me fazem isso. E eu dei a volta por cima, recuperei, e de novo me roubaram joias, relógios, bolsas, tudo. Mas acredito que com os policiais vamos conseguir recuperar”, prosseguiu Mirella.

Ao final, ela afirmou estar desesperada com a situação. “Não admito ser roubada, não passo por cima de ninguém, sempre trabalhei muito e não admito isso na minha casa, eu estou desesperada, nem consigo mais raciocinar direito. Como as pessoas têm a capacidade de fazer o mal, eu sempre trabalhei muito e conquistei minhas coisas com dignidade”, completou Mirella.

