Morre a atriz mexicana Rebecca Jones aos 65 anos

Morreu nesta quarta-feira, 22, a atriz mexicana Rebecca Jones, com 65 anos. A atriz tinha sido diagnosticada com câncer de ovário em 2017 e fazia tratamento para a doença desde então. As informações são da Associated Press.

Em um comunicado enviado à imprensa, os representantes da atriz anunciaram a morte.

“É com profunda tristeza que queremos informar a morte de nossa amada e admirada Rebecca Anne Jones Fuentes. Ela esteve sempre acompanhada por seus entes queridos, partiu em paz e com profunda gratidão ao seu público para quem trabalhou toda a sua vida. (21 de maio de 1957 – 22 de março de 2023).

Natural da Cidade do México, Rebecca nasceu em 1957. Filha de um casal de pai americano e mãe mexicana, tinha seis irmãos.

Sua primeira aparição nas telas da TV foi em 1982, com a telenovela El amor nunca muere, já no teatro, sua estreia aconteceu com a peça, Salvar a Los Delfines. A novela mais famosa que participou foi Cuna de lobos quando interpretou Vilma De la Fuente de Larios, em 1986.

Ainda neste ano, casou-se com o ator Alejandro Camacho, juntos tiveram apenas um único filho - Maximiliano. O casal ficou junto por 26 anos, quando se separaram em 2011. Ambos se popularizaram pelas atuações em novelas como Império de cristal e Para volver a amar.

Em suas últimas atuações, Rebecca participou das gravações das séries da Netflix, A Casa das Flores e Quem matou Sara?.