Morre mãe de Gisele Bündchen, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, aos 75 anos

Morreu neste domingo, 28, aos 75 anos, a mãe da modelo Gisele Bündchen, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. A morte foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde Vânia estava internada. Ela morreu em decorrência de um câncer.

Bancária aposentada, Vânia estava internada desde a última sexta-feira, 26. Ela era casada com o professor universitário e escritor Valdir Bündchen. Além de Gisele, Vânia deixa mais cinco filhas: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia, irmã gêmea da modelo.

Morre Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, mãe da modelo Gisele Bündchen, aos 75 anos. Foto: @gisele via Instagram

PUBLICIDADE Até o momento, Gisele não se manifestou sobre a morte da mãe. Ela havia feito uma publicação celebrando o aniversário de Vânia em julho de 2022. “Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós”, escreveu na ocasião. “Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida. Te amo muito.”

Vânia também chegou a participar de um comercial da linha de skincare da marca de luxo Dior ao lado da filha em 2020. Na ocasião, ela refletiu sobre o significado de beleza aos 70 anos. “Eu creio que a maior beleza vem do interior. E a gente precisa cuidar do seu ser para poder espelhar as coisas boas”, declarou.