Mulher de Danny Masterson, de ‘That ‘70s Show’, pede divórcio após ator ser condenado por estupro

A atriz e modelo Bijou Phillips, mulher do ator Danny Masterson, pediu divórcio do marido após ele ser sentenciado a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres entre 2001 e 2003.

O artista de 47 anos, mais conhecido pelas séries That ‘70s Show e The Ranch, já havia sido condenado pelos crimes em maio, mas recebeu a sentença no último dia 7 de setembro.

De acordo com documentos obtidos pelo site TMZ, Bijou entrou com o processo de divórcio na segunda-feira, 18. Ela quer a custódia da filha de 9 anos do casal, apesar de permitir que Masterson visite a criança.

Além disso, a atriz também pede pensão alimentícia, honorários pelos advogados e que seu nome legal seja restaurado para Bijou Phillips. Peter A. Lauzon, advogado da atriz, afirmou em nota ao TMZ que a modelo “decidiu pedir o divórcio do marido durante este período infeliz”.

Danny Masterson e Bijou Phillips chegando ao julgamento do ator em maio em Los Angeles, na Califórnia, quando ele foi condenado pelo estupro de duas mulheres. Foto: Chris Pizzello / AP

“Este momento tem sido inimaginavelmente difícil para o casamento e a família. O Sr. Masterson sempre esteve presente para a Sra. Phillips durante os momentos mais difíceis de sua vida. A Sra. Phillips reconhece que o Sr. Masterson é um pai maravilhoso para sua filha”, disse ele.

Bijou Phillips acompanhou Masterson durante todo o julgamento por estupro. Ela, inclusive, esteve presente na audiência que o sentenciou a 30 anos de prisão. Ela saiu de óculos escuros do local após a revelação da sentença. Durante o julgamento, ela chegou a escrever uma carta em defesa ao marido.