Mulher de Alec Baldwin agradece apoio após o ator ser acusado de homicídio: ‘Não me sinto tão forte’

Hilaria Baldwin, mulher de Alec Baldwin demonstrou fragilidade após o marido ser acusado por homicídio culposo (quando não há intenção) pelo tiro que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, na filmagem de Rust, em outubro de 2021. As declarações da atriz foram feitas em seu podcast Witches Anonymous, segundo informações da Variety.

“Tem sido um momento emocionante para minha família”, declarou Hilaria. Na sequência, ela agradeceu ao público: “Quero expressar a vocês o quanto sou grata pelo apoio e bondade. Sinceramente, acho que sem isso, nós desmoronaríamos. Muito obrigado por serem nossa rocha agora, porque não me sinto tão forte”.

Alec Baldwin e Hilaria são pais de sete crianças. Foto: Instagram/@hilariabaldwin

Sem citar diretamente o fato, a mulher de Alec Baldwin expôs o estresse em cuidar dos sete filhos do casal e pautou o assunto com uma psicóloga. “Crianças são como esponjas. (...) Embora certas conversas nem sempre sejam adequadas à idade, não podemos negar que elas sentem a energia e captam certas coisas na família e em casa”, pontuou.

Acusação de homicídio contra Alec Baldwin

Recentemente, antes de o ator ser indiciado por homicídio culposo, seus advogados falaram sobre a situação. Em um comunicado divulgado, a equipe legal do artista afirmou que a decisão da Promotoria do Estado do Novo México “distorce a trágica morte de Halyna Hutchins e representa um terrível erro judiciário”.

“Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma bala na arma - ou em qualquer lugar do set de filmagem. Ele contou com os profissionais com quem trabalhava, que lhe garantiram que a arma não tinha munição real. Lutaremos contra essas acusações e venceremos”, disse um dos advogados.

O acidente que matou a diretora aconteceu em outubro de 2021, na gravação Rust, em Santa Fé, no Novo México. O ator disparou uma arma que deveria conter balas de festim, mas acabou atingindo e matando uma das diretoras da trama.