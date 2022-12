Nasce a primeira filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker: ‘Aurora já está entre nós’

Cintia Dicker deu à luz sua primeira filha com Pedro Scooby. O atleta anunciou o nascimento de Aurora com uma publicação nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 27.

“Aurora já está entre nós! Obrigado todas as mensagens de carinho e amor!”, escreveu ele no Instagram. O surfista também mostrou duas fotos do parto, que foi uma cesariana.

Nos comentários, Cintia elogiou o marido: “Que sorte da Aurora ter esse paizão! Te amo cada dia mais.”

O casal recebeu diversas mensagens de carinho nos comentários. “Parabéns, seus lindos! E bem-vinda Aurora”, escreveu Pocah. “Felicidades!”, disse Gabriela Pugliesi. “Muita saúde para Aurora”, desejou Ticiane Pinheiro.

Tadeu Schmidit, que apresentou o BBB 22, do qual Scooby participou, também parabenizou o atleta e Cintia. “Viva a Aurora! Muita felicidade para essa família maravilhosa!”, disse ele.

Scooby já é pai de Liz, Dom e Bem, fruto de seu casamento com Luana Piovani. Aurora é a primeira filha do surfista com a modelo.