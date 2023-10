Nasce filha de Neymar e Bruna Biancardi, diz clube

Nasceu a filha de Neymar e Bruna Biancardi. Nesta sexta-feira, 6, jogador recebeu a autorização do técnico Jorge Jesus para viajar ao Brasil após o nascimento de Mavie.

De acordo com o GE, a informação foi confirmada por meio de um comunicado do time Al Hilal. ”O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina”, diz.

O anúncio da gestação foi feito no dia 18 de abril, nas redes sociais do jogador do PSG. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento do atleta com Carolina Dantas.

No dia 24 de junho, o atleta e a influenciadora fizeram um chá revelação para anunciar o sexo do bebê, na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Já o nome da menina foi revelado nas redes sociais dois dias depois.

Bruna publicou uma foto nos stories do Instagram, em que aparecia com a mão na barriga, com a seguinte legenda: “Me: minha Ve: vida”. Segundo o site Dicionário dos Nomes Próprios, Mavie pode significar “aquela que canta como um pássaro melro”.