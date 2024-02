Nasceu o segundo filho do ator Marcello Melo Jr. nesta quarta-feira, 7. Joaquim é fruto do relacionamento do artista com a modelo carioca Clara Diniz.

Marcello Melo Jr. interpreta José Bento em 'Renascer' Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

A informação foi revelada pela mãe, em publicações nos Stories de seu perfil no Instagram. Clara publicou uma bexiga que tinha escrita a frase “bem-vindo Joaquim”, em um quarto de maternidade.

Story de Clara Diniz Foto: Instagram/ @claradiniizz_

Depois disso, ela compartilhou apenas os dedinhos do bebê, coberto em uma manta. “Oi, titias”, escreveu a modelo no registro.

Story de Clara Diniz Foto: Instagram/ @claradiniizz_