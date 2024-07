Netflix errou em como tratou o relato de abuso em ‘Casamento às Cegas’?

A maneira como a Netflix lidou com o relato de abuso sexual de Ingrid Santa Rita no episódio de reencontro dos participantes do reality Casamento às Cegas, o último da temporada exibido na quarta-feira, dia 10, gerou intenso debate e críticas nas redes sociais.

A participante acusou o ex-marido, Leandro Marçal, de tê-la tocado sem consentimento, e muitos internautas consideraram inadequada a forma como a plataforma conduziu o programa durante o relato. O Estadão entrou em contato com a Netflix, que ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço segue aberto.

O reality show tem o propósito de reunir pessoas que sonham em casar. Na dinâmica, os participantes conhecem seus pretendentes conversando em cabines separadas, e não se veem. Foi assim que o romance entre Ingrid e Leandro começou, até o casarem nos episódios finais da temporada. Após a cerimônia, os dois moraram juntos, e foi nesse contexto que os abusos relatados por Ingrid ocorreram.

O episódio de reencontro é o último a ser lançado, fechando a temporada, e consiste em reunir os participantes para comentar os desdobramentos dos relacionamentos construídos dentro do reality. E foi durante estes relatos que a Ingrid fez a denúncia contra Leandro, revelando os abusos que sofreu enquanto estavam morando juntos.

Todas as participantes abraçaram Ingrid durante seu relato. Foto: Reprodução/@netflixbrasil via Instagram

Segundo a arquiteta, o personal trainer a tocava sem seu consentimento, enquanto ela dormia, mesmo após seus pedidos para que ele não tentasse ter relação sexual nessas circunstâncias.

“Primeiro, eu dormia pelada. Depois, eu dormia de calcinha. Depois, passei a dormir de pijama. Depois, peguei o travesseiro e dormia para baixo da minha cama. Depois, fui dormir no sofá. Fugindo de você na minha cama, na minha casa…”.

A revelação gerou comentários negativos de seguidores que questionaram por que o posicionamento dos apresentadores. No episódio, eles pediram para Leandro se retirar, e seguiram as dinâmicas com os demais casais. Outra crítica foi pelo fato de a cena ir ao ar sem um alerta de conteúdo sensível.

No programa, Ingrid relatou que Leandro sofria de disfunção erétil e não quis procurar ajuda: “Eu te protegi e te acolhi. Mas, quando a gente foi para a minha casa, você quis se resolver sozinho”. Ela detalhou que ele a esperava dormir para tentar ter ereções na tentativa de resolver seu problema erétil. “Eu pedi para você não me tocar. Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você. Era o teu ego, tuas mentiras, tua proteção. Você só queria manter o casamento da sua forma suja”, ela disse.

Ingrid revelou ainda que as atitudes de Leandro causaram crises de pânico. “Minhas filhas me encontraram no chão, tendo crise de pânico, pedindo, pelo amor de Deus, para você não tocar no meu corpo. Eu pedi para você não me tocar”, continuou.

Após repercussão, a arquiteta optou por se afastar das redes e fez uma publicação para informar o público. “Só preciso respirar fundo, quando eu estiver bem volto aqui para conversar uma única vez sobre tudo o que aconteceu no casamento. Tenho família, bons amigos e minha religião que nunca me desampararam. Fui forte por todos esses meses e continuarei sendo”, escreveu na legenda.

Debate nas Redes Sociais

A condução do tema pela Netflix gerou um debate no post da própria plataforma sobre o reencontro no Instagram. Para muitas pessoas, a produção conduziu erradamente o momento dedicado à Ingrid.

A Netflix ainda não se posicionou Foto: Reprodução/ @netflixbrasil via Instagram

Desde a lua de mel - parte da dinâmica do programa - Ingrid e Leandro enfrentavam questões relacionadas ao sexo, mas até então eram tratadas no reality como problemas que estavam sendo trabalhados entre o casal com auxílio profissional.

O que disse Leandro sobre o caso

Após o desabafo de Ingrid, e ainda no programa, Leandro contou o seu lado a história: “Nossa relação nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato, a gente nunca conseguiu se conectar de fato. Na parte sexual, pegou muito. Em determinado momento, fiz exame, fui procurar ajuda, entender o que estava acontecendo com o Leandro. A gente entendeu que não era um problema físico, era um problema psicológico”.

O ex-marido também relembrou o começo do noivado e os primeiros problemas do casal. “Eu senti que a gente não estava 100%, mas eu estava completamente apaixonado por ela. Totalmente envolvido. É uma pessoa que está me ajudando muito, é uma pessoa que amo e é uma pessoa com quem tenho um futuro. O meu ‘sim’ sempre foi sincero, eu nunca titubeei do meu ‘sim’. Em determinados momentos, eu identifiquei que a Ingrid ficava meio assim de ‘ah, é sim ou é não, é sim ou é não’. Será que tinha aquele: ‘Pô, eu amo o Leandro a ponto de realmente estar querendo ficar com ele para o resto da vida’. Será que a gente vai entender isso, os problemas que cada um estava trazendo”.

Ele ainda detalha as questões em torno do problema de ereção e assume que errou. “Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal de você falar: ‘50% do relacionamento é sexo, a gente precisa ajustar isso’. Eu fui buscar ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim. Quando eu já estava nessa, a gente já tava ali pro meio no final. O nosso relacionamento já estava realmente horrível. A parte sexual foi um problema nosso, sim, de eu achar que isso daqui vai ser o que vai resolver o problema do relacionamento. E aí o ego tomar e eu achar que se eu resolver isso o relacionamento vai andar”, continuou.

Filha de 21 anos da ex-participante do reality, sai em defesa da mãe. Foto: Reprodução/@rafaa_pretaa

Rafaela explica que Ingrid era sua prima e que a adotou após descobrir que a então adolescente sofria abusos sexuais na casa da genitora. “E para quem ainda tem dúvida, eu sou filha adotiva, sim! Passei por abuso sexual/estupro na minha infância, dos aos 12 anos de idade, onde minha genitora não deu a mínima pra meu trauma, nem tão pouco (sic) pra minha dor, ela desacreditou totalmente”.

Antes de encerrar, a filha da ex-participante reforça que é uma situação muito difícil, mas que acredita que tudo vai melhorar. “É muito difícil pra mim escutar o ato desse abuso, muito difícil escutar minha mãe passar por um trauma que eu passei por 4 anos. Me dói muito ver minha mãe nesse estado. Mas tudo vai melhorar. Mãe, a senhora é forte, saiba que estou com a senhora pra sempre! Te amo!”, encerrou.