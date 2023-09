Neymar compartilha mensagem carinhosa do filho David Lucca

Neymar compartilhou nesta terça-feira, 29, em suas redes sociais uma mensagem carinhosa que o filho, Davi Lucca, enviou para ele.

Morando na Arábia Saudita desde o dia 18 de agosto, como novo contratado do Al-Hilal, o jogador celebrou o aniversário do seu primogênito que o agradeceu pela comemoração e pela viagem.

“Pai, muito obrigado pela viagem e pela atenção que você me deu. Obrigado por fazer essa viagem especial e também por ter feito um aniversário incrível. Além disso, amei passar muitos momentos com você e fiquei muito feliz quando eu te vi feliz nos treinos, com os amigos e com a nossa família”, escreveu Davi.

Neymar mostra mensagem fofa do filho Davi Lucca Foto: Instagram/@neymarjr/Divulgação

Davi comentou sobre como o pai é uma inspiração não só para ele, mas também para o seu meio irmão mais novo, o Valentim.

“Você é uma pessoa que é muito especial, para mim e para todos. Você é a inspiração do Tim Tim e a minha. Saiba que eu te amo. Que Deus te abençoe. Te amo. Te amo e se cuida”, disse. “Também saiba que você não está sozinho, você está com Deus pois isso é importante, sempre quando você puder, leia a Bíblia”. Sobre a postagem, o jogador comentou: “nada é mais importante que isso”.

Neymar é pai de Davi Lucca, 12, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e será pai pela segunda vez com a influenciadora Bruna Biancardi, com quem está namorando atualmente.