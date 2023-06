Nicolas Bedos é mantido sob custódia policial por suposta agressão sexual; ator será julgado em 2024

O ator Nicolas Bedos passou 24 horas sob custódia policial em Paris após ser acusado de agressão sexual. O diretor foi detido nesta quarta-feira, 21, e foi liberado nesta quinta-feira, 22.

Segundo a agência de notícia AFP, a denúncia foi feita por uma mulher de 25 anos. A suposta vítima alega que Nicolas “segurou a mão dele na altura da calcinha dela”.

De acordo com fontes ouvidas pelo site, o evento ocorreu em 1º de junho, em uma boate francesa. Bedos enfrentará uma audiência em 2024.

O diretor Nicolas Bedos Foto: LOIC VENANCE / AFP

A mulher disse que repeliu seus avanços e que um segurança escoltou o ator para fora do clube. De acordo com o jornal francês Libération, se o artista for considerado culpado, ele pode pegar até cinco anos de prisão e pagar uma multa de US$ 87 mil.

Em um comunicado enviado à Variety, a advogada de Bedos, Julia Minkowski, disse que “Nicolas Bedos conseguiu se explicar aos investigadores. Ele não quer questionar o depoimento do autor que descreve um gesto impróprio de alguns segundos sobre jeans, mas tal gesto, que ele não lembra e teria ocorrido na pista de dança de uma boate, só poderia ter sido acidental, sob a influência da embriaguez”.