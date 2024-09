Nicolas Cage compra mansão de 10,5 milhões de dólares em Malibu após ‘Longlegs’

Nicolas Cage está ligado a Las Vegas por décadas, estrelando em filmes como Lua de Mel a Três e Despedida em Las Vegas. Sua residência primária é em Nevada, mas, no último mês, ele também teve acesso a uma das praias mais exclusivas da Califórnia.

“Sim, o Nicolas Cage comprou nossa casa em Malibu”, disse Lenard Liberman, co-fundador do Liberman Broadcasting, ao New York Times.

Foto da casa de Malibu, no valor de 10,5 milhões de dólares, comprada por um funod ligado à Nicolas Cage Foto: Berlyn Photography/NYT

PUBLICIDADE O imóvel de quatro andares e 1,2 mil metros quadrados foi comprada por 10,5 milhões de dólares no último mês, de acordo com a escritura da venda, assim como Liberman. Um dos representantes de Cage, Mike Nilon da agência Stride Management, não retornou os e-mails e as ligações. Outros representantes também não comentaram sobre a compra. A venda da propriedade foi finalizada em 23 de agosto, — mesmo dia em que seu sucesso surpresa, Longlegs - Vínculo Mortal, ficou disponível para plataformas de streaming na Prime Video, Apple TV, entre outras.

O filme de horror segue a história do massacre de um serial killer, interpretado por Cage, que deixa mensagens subliminares sob a assinatura de “Longlegs”. Com o lançamento em julho, que rapidamente alcançou o marco de 100 milhões de dólares de bilheteria, tornando o filme independente de maior bilheteria de 2024 até agora, além de ser o filme independente de maior bilheteria nos últimos dez anos, de acordo com a Variety.

Semanas depois, Cage comprou sua nova casa, que estava sob a posse da mesma família desde os anos 1990. “Meus pais iam [à propriedade] durante os fins de semana, e era o ‘lugar feliz’ do meu pai”, disse Liberman, de 62 anos, que explicou que seu pai construiu o imóvel décadas atrás, em 1990.

“Meu pai morreu e minha mãe não conseguia mais frequentar a casa. Eram muitas memórias”. Liberman e seu pai, Jose Liberman, fundaram a “Liberman Broadcasting” em 1987, que anos depois veio a se chamar LBI Media, operando como uma radiodifusora e um portal de notícias em espanhol. Depois de emergirem de um cenário de falência, a empresa foi renomeada como Estrella Media, em 2020.

Publicidade

Liberman deixou a radiodifusora que ele ajudou a criar, e agora é dono da TeleOnce, uma estação de televisão em Porto Rico.

Situada em um portal fechado em Malibu, na Califórnia, a casa possui sua entrada em um pátio privativo, que leva a uma garagem no nível do solo, equipada com um elevador. O primeiro piso abre janelas que vão do chão ao teto, com vista para a praia.

No segundo piso, uma “cozinha de chef”. No terceiro, quatro quartos, tendo a suíte principal com uma visão para o Oceano Pacífico, de acordo com a descrição da mansão na Multiple Listing Service (MLS), um site de vendas de propriedades.

O imóvel tem acesso a uma praia privativa, - “da qual me contaram que ele gostou”, Liberman conta, sobre Cage. Também possui um deck na cobertura, o que é raro em Malibu, uma área com regulamentos de construção rigorosos.

“Nós temos limitações de peso em Malibu, então, a não ser que sejam obedecidas, é difícil ter um deck na cobertura”, comentou Chris Cortazzo, um agente da imobiliária Compass e produtor em Malibu, que representou outras celebridades em sua procura por casas, mas não esteve envolvido na transação de Cage.

Foto da sala de estar da casa comprada por um fundo ligado à Nicolas Cage, em Malibu, na Califórnia Foto: Berlyn Photography/NYT

A venda caiu um pouco do preço original de 10,75 milhões de dólares, de acordo com a MLS. O acordo, que foi finalizado em 23 de agosto, colocou a vendedora como a mãe de Liberman, Esther Liberman, como administradora do fundo Liberman, e o comprador como “Kundry Trust”.

De acordo com os registros, a principal residência de Nicolas Cage é em Nevada, local onde ele filmou diversos filmes, incluindo Despedida em Las Vegas, - que retrata o desenrolar da vida de um alcoólatra, que o garantiu um Oscar.

Publicidade

A propriedade onde ele está registrado em Las Vegas também é de posse do “Kundry Trust”. A rua de Malibu onde a casa de Cage está localizada é popular entre as celebridades, por causa de seu acesso restrito, disse Irene Dazzan-Palmer, uma agente de corretagem, da agência que representou a família de Liberman no contrato, ao lado de seu filho, Sandro Dazzan.

Por fim, a casa de praia que o ator comprou inclui um terreno vazio ao lado, criando um espaço natural, em uma parte de Malibu em que as casas são tipicamente lado a lado.

“É como se você estivesse em um canto sem vizinhos, - então se você é uma celebridade, isso é um grande adicional”, disse Dazzan-Palmer, que recusou dar mais detalhes sobre a transação, incluindo a identidade do comprador.