Noiva de Zezé di Camargo posta indireta para nora do cantor e ele responde; entenda

O clima na família Camargo não está dos melhores. No último domingo, 22, a noiva de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, publicou uma foto com uma legenda suspeita. “Saiba ser luz mesmo rodeado de pessoas nubladas”, escreveu.

“Você é luz! Nem todos conseguem ver e aceitar essa luz”, comentou o cantor na foto de sua noiva. Para seguidores, trata-se de uma indireta à nora de Zezé, Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo.

Graciele e Amabylle estariam brigando após a noiva de Zezé ter, supostamente, criado um perfil falso para difamar a namorada de Igor. Elas não se seguem nas redes sociais.

Eiroa afirma que entrou na Justiça depois que o perfil foi criado e garante que a culpada foi uma pessoa conhecida por ela. “Tentei resolver internamente; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu”, escreveu.

Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, e Amabylle Eiroa Foto: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial/@amabylle_eiroa

“Utiliza-se do seu perfil oficial com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos”.

No domingo, ela publicou uma imagem sua com a mesma legenda que Graciele, sobre ser luz mesmo com pessoas nubladas. “Que Deus nos abençoe e nos proteja da maldade de gente boa”, acrescentou.

Amabylle tem 28 anos e conhece o sogro há algum tempo, pois namora Igor desde seus 14 anos. Já Graciele está com Zezé desde 2014.

Zilu, ex-mulher do sertanejo, e Flávia Camargo, mulher de Luciano, deixaram comentários no perfil de Amabylle, se solidarizando com ela.