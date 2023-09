Noivo se declara a Larissa Manoela em comemoração de mês de namoro: ‘É você a força’; leia

O noivo da atriz Larissa Manoela, o também ator André Luiz Frambach, usou as redes sociais neste domingo, 17, para comemorar mais um mês de namoro com a artista. André escreveu um longo texto no Instagram celebrando a construção do relacionamento dos dois.

“Nevoeiros apareceram sempre em nossas vidas, mas o mais importante de tudo e sabermos juntos como que iremos passar por eles”, iniciou. “É você a luz, é você a força, a alegria, o amor, a paixão, o presente e o futuro dessa e de outras vidas.”

André Luiz Frambach se declarou a Larissa Manoela para comemorar mês de namoro. Foto: Instagram/@larissamanoela/Reprodução

André publicou um vídeo em que ele e Larissa assistiam a uma apresentação de Vejo enfim a luz brilhar, do filme Enrolados. “Como é bom poder dividir a vida com quem se dedica ao amor, se dedicar a amar e a ser amada. Eu te amarei todos os dias, te amarei cada vez mais”, escreveu.

Nos comentários, a atriz agradeceu a homenagem, citando a canção do registro. “Enfim, a luz brilhou do seu lado. Todos os dias. Te amo”, declarou. Leia a homenagem de André Luiz Frambach a Larissa Manoela:

A artista também usou seu perfil na rede social para homenagear o noivo. Larissa compartilhou um vídeo dos dois na praia e escreveu: “Você é coisa rara. É paixão gritante. Luz radiante. Minha sorte. Meu desejo.”

André publicou diversos comentários celebrando o noivado com a atriz. “Amo viver tudo de melhor e tudo de ‘pior’ que a vida coloca em nosso caminho”, escreveu em um deles. “Amo nossos momentos, amo nosso crescimento, amo nossa relação”, disse em outro.

Também nos comentários da publicação, internautas relembraram o embate familiar de Larissa com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. “Que bom que você está feliz, Lari, depois de toda tempestade vem a bonança”, celebrou um deles. “Melhor estar ‘pobre’ e feliz desse jeito do que com milhões na conta e em um ciclo tóxico e triste”, brincou outra.

Em agosto, a artista revelou o motivo de ter rompido a relação com os pais e declarou ter aberto mão de R$ 18 milhões do seu patrimônio. Segundo ela, Silvana e Elias não lhe informavam sobre sua questão financeira.

Mais tarde, Silvana passou a ser investigada por intolerância religiosa após realizar comentários ofensivos sobre a religião da família do noivo em uma troca de mensagens com Larissa. A mãe, a atriz e André foram intimados a prestar depoimento sobre o caso no final do mês passado.