O que Fernanda Montenegro disse sobre o Oscar em programa que vai ao ar no seu aniversário?

De acordo com o F5, durante o programa, ela falou sobre o Oscar que perdeu para a atriz Gwyneth Paltrow, quando disputava o prêmio de Melhor Atriz, por sua atuação em Central do Brasil (1998), de Walter Salles. Este ano, mais um filme do autor está sendo cotado como presença na premiação, Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres.

“Jamais pensei que iria levar esse negócio. Mesmo que não pegue a estatueta, aquilo já bota você no noticiário. Eu assisti como se estivesse em uma fantasia. Sabia que não ia levar nada, mas estive lá. Eu sou obediente, às vezes”, diz a atriz.