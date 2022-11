Oh Yeong-Su, de ‘Round 6′, é acusado de assédio sexual; ator nega

Publicidade

O ator Oh Yeong-Su, mais conhecido pelo papel de Oh Il-nam na série Round 6, da Netflix, foi acusado de assédio sexual. A informação foi dada por jornais sul-coreanos e pela APF.

O artista foi indiciado na quinta, 24, na Coréia do Sul por supostamente ter tocado de forma inapropriada no corpo de uma mulher há cerca de cinco anos.

De acordo com fontes locais, o caso já corria na justiça e havia sido encerrado neste ano, mas foi reaberto depois de uma apelação da vítima.

A rede de televisão JTBC diz que Oh Yeong-Su “andou de mãos dadas com a mulher para mostrar o caminho ao redor de um lago” e que, embora o ator tenha pedido desculpas, não admitiu culpa.

Oh Yeong-su em cena de 'Round 6'. Foto: Noh Juhan/Netflix

Em um comunicado enviado ao veículo, ele afirmou: “Eu apenas segurei a mão dela para guiar o caminho ao redor do lago. Pedi desculpas porque [a pessoa] disse que não faria grande caso sobre isso, mas isso não significa que eu admito as acusações”.

A AFP ainda reportou que conversou com um oficial do tribunal em que corre o processo e ele disse que “tudo relatado pela mídia local não é factualmente correto”.

Oh Yeong-Su trabalha há mais de 50 anos com a atuação, mas ganhou projeção mundial com Round 6. Ele chegou a ganhar um Globo de Ouro pelo trabalho na série.