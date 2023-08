Pais de Larissa Manoela negam venda de casa sem consentimento da filha: ‘nunca faríamos algo imoral’

Gilberto Elias e Silvana Taques, os pais da atriz Larissa Manoela, negaram em uma carta aberta as acusações de que teriam vendido a casa de Orlando, nos Estados Unidos, sem o consentimento da filha. “Viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Tudo que fizemos para ela, visou a sua segurança patrimonial, tangível, intangível e jurídica, nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela”, escreveram. As informações foram divulgadas com exclusividade ao programa Fofocalizando, do SBT.

Ainda no comunicado, os pais da atriz falaram sobre a decisão de escrever a carta, que, segundo eles, tem o objetivo de “esclarecer e cessar todas as acusações”. Além de negar a venda à revelia de Larissa, Silvana e Gilberto disseram que os recursos foram primeiramente investidos em nome da empresa familiar e, mais tarde, investidos na compra de uma nova casa e um terreno para a filha. “Absolutamente tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três, os verdadeiros integrantes de nossa família”, escreveram.

Larissa Manoela com os pais Gilberto Elias e Silvana Taques Foto: Instagram/@gilberto

A divulgação da carta sucede a exibição de um episódio do podcast Vaca Cast, que contou com a participação de Larissa Manoela e do seu noivo, o também ator André Luiz Frambach. Durante a entrevista, o casal comentou sobre a condição de suas vidas financeiras. “De dinheiro a gente não está bem, mas de felicidade, de amor a gente está nas nuvens. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Sendo muito sincero, prefiro ter a vida que a gente está tendo hoje, com a união que a gente tem, com a felicidade, e o dinheiro é a consequência dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos”, falou o ator. A carta aberta não menciona o nome do futuro genro.

Confira a seguir a carta na íntegra:

Carta aberta de Gilberto Elias e Silvana Taques, pais da atriz Larissa Manoela

“É com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto, escrevendo essa carta aberta para esclarecer e cessar de vez todas as acusações que estamos sendo vítimas diariamente. Há muita inverdade sendo dita, publicada e falada o tempo inteiro. Não é novidade que alguns anos atrás optamos por abdicar de nossas carreiras profissionais para nos dedicar ao sonho de nossa filha. E somos muito felizes e realizados por ela ter conseguido o reconhecimento do talento que Deus lhe deu, jamais nos arrependemos disso.

Continua após a publicidade

Larissa é a nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos os seus pais. E ela sempre será a nossa filha. Nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação. Lamentamos muito por terceiros tentarem o tempo inteiro criarem um ambiente hostil na nossa relação. Nunca vivemos isso. E esse tipo de situação tem nos agredido profundamente. Tudo o que a nossa família, em conjunto, conquistou teve sempre um objetivo: cuidar e proteger a vida da nossa filha. Pensamos muito antes de falar em carta aberta sobre a nossa dor. Mas as mentiras se tornaram mais do que lamentáveis. Elas estão agredindo além da nossa moral, também a nossa saúde. Sobre as acusações de venda da nossa casa em Orlando, nos Estados Unidos, supostamente feita à revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquício de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios. Mais tarde, investimos esse recurso em uma casa e um terreno para a Larissa aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca (RJ). Absolutamente tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três, os verdadeiros integrantes de nossa família.

Como pais, nosso maior compromisso sempre foi o bem-estar e a felicidade da nossa única filha e herdeira. Assim como tudo que fizemos para ela visou a sua segurança patrimonial, tangível, intangível e jurídica, nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela. Pelo contrário, sempre procuramos proporcionar o melhor suporte emocional e financeiro, nos preocupando sempre com a sua boa imagem e garantindo a melhor forma de aplicação e multiplicação de toda receita advinda do nosso trabalho, visto que além de pais, que abdicaram de suas profissões, éramos os empresários dela, e tudo o que foi feito sempre com o conhecimento e participação dela. Larissa é uma artista dedicada à sua arte e sempre foi a sua principal preocupação. Nós sempre estivemos e sempre estaremos em sua retaguarda para ajudá-la com a parte burocrática que a vida de uma artista também tem que ter. Como seus pais, sempre vivemos um desafio: criá-la e educá-la dentro dos preceitos de boa índole e caráter. Como seus empresários, sempre tivemos a intenção de protegê-la e proteger o seu patrimônio. Divergências? Algumas vezes tivemos. Mas reiteramos: que pai e mãe nunca tiveram isso com os seus filhos? Esperamos que tudo isso não passe de um momento de divergência familiar e que muito em breve possamos novamente estar juntos, como sempre estivemos nesses anos todos de amor e dedicação.”